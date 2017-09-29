МИД РФ: кампания по очернению действий ВКС России в САР на руку террористам

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Развернутая на Западе кампания по очернению действий ВКС РФ в Сирии играет на руку террористам, способствует радикализации общественных настроений, говорится в комментарии замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, размещенного на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Замглавы МИД РФ заявил, что в западном информационном пространстве была развернута "отвратительная кампания по очернению действий российских ВКС в Сирии, вплоть до оправдания действий террористов "против русских".

"Мы продолжаем считать, что подобные циничные манипуляции иностранных государств играли и играют на руку террористам, способствуя радикализации общественных настроений, прямо и опасно подстрекая к совершению террористических актов", — сказал замглавы МИД РФ.

Как отметил Сыромолотов, "хорошо, что наконец-то у наших партнеров – скажу это с долей определенного оптимизма – начнет появляться ощущение той грани, где уж точно нет и не должно быть места для пресловутых "двойных стандартов" в антитерроре".