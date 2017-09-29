Губернатор Дейр-эз-Зора рассказал об освобождении города

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 29 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Город Дейр-эз-Зор может быть освобожден от террористической группировки "Исламское государство"* в ближайшие несколько недель, заявил в интервью РИА Новости губернатор провинции Дейр-эз-Зор Мохаммед ас-Самра.

По его словам, сейчас боевые действия "развиваются вокруг части города, захваченной террористами, составляющей около 60% от общей площади города Дейр-эз-Зор". "Когда эта территория будет освобождена, может проанализировать командование армии. Думаю, понадобится несколько недель. Бои продолжаются, и боевики умирают ежедневно", — сказал губернатор.

Ас-Самра отметил, что бои продолжаются и после снятия 9 сентября блокады аэропорта. Были также освобождены районы Джафра и Мариия к востоку от города. "Сейчас уже налажена переправа в нескольких местах. И бои продолжаются в Хувейджат Ас-Сагер. Вдобавок к этому бои идут и с другой стороны (на западной окраине города – ред.)", — добавил губернатор.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду ИГ*. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и в настоящее время развивают наступление в восточном направлении. Арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка.

*Террористические группировки, запрещенные в России