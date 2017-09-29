Минобороны России опубликовало видео разминирования Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство обороны России в пятницу опубликовало в Twitter видео разминирования сирийского Дейр-эз-Зора российскими саперами.
#SYRIA Russian International Mine Action Centre is clearing up Deir ez-Zor https://t.co/vdVjopw9g0 pic.twitter.com/DCWMyZ9Wl0— Минобороны России (@mod_russia) 29 сентября 2017 г.
В первую очередь специалисты разминируют дороги, ведущие к больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения, а также расчищают дорогу для гуманитарных конвоев.
Отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями "Тайфун", "Рысь". Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02.
Всего в Сирию переброшено более 170 военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, 40 единиц специальной и инженерной техники, 10 расчетов минно-розыскной службы.
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