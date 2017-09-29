Минобороны России опубликовало видео разминирования Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство обороны России в пятницу опубликовало в Twitter видео разминирования сирийского Дейр-эз-Зора российскими саперами.

В первую очередь специалисты разминируют дороги, ведущие к больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения, а также расчищают дорогу для гуманитарных конвоев.

По данным оборонного ведомства, в ходе гуманитарного разминирования российские инженеры используют новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.

Отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями "Тайфун", "Рысь". Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02.

Всего в Сирию переброшено более 170 военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, 40 единиц специальной и инженерной техники, 10 расчетов минно-розыскной службы.