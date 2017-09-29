Ошибки США привели к гуманитарной катастрофе в Ракке, заявил замглавы МИД

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Множество "хронических" ошибок авиации США, удары по гражданским объектам, неоказание гуманитарной помощи привели к гуманитарной катастрофе в Ракке, считает замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

По его словам, Россия оказывает на системной основе гуманитарную помощь пострадавшему сирийскому населению, прилагает усилия с целью активного подключения международного сообщества к восстановлению мирного уклада жизни на сирийской земле.

"Не могу сказать того же о действиях США и их подопечных. Так, мы фиксируем гуманитарную катастрофу в Ракке, а до этого в Мосуле, вызванную отсутствием действенных срочных мер по подвозу гумпомощи и созданию коридоров для эвакуации гражданского населения, не говоря уже о многочисленных "хронических" ошибках американской авиации, включая нанесение ударов по гражданским объектам", — подчеркнул замглавы МИД РФ в интервью РИА Новости.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, жертвами которого стали более 200 тысяч человек. Урегулирование ситуации в САР обсуждается на площадках Женевы и Астаны.

Полностью интервью замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова читайте на сайте ria.ru в 11.00.

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