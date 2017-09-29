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Война в Сирии
Война в Сирии

"Общий успех": Путин увидел в Сирии условия для окончания гражданской войны

02:3329.09.2017
(обновлено: 02:45 29.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДейр-эз-Зор. Архивное фотоДейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о фактическом создании условий для прекращения войны в Сирии.

Сирийская армия в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© AFP 2017 / George Ourfalian
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Российский лидер также отметил и вклад турецкой стороны в улучшение ситуации в Сирии.

"Несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата. Считаю эти договоренности нашим общим, исключительно важным успехом. Успехом и нашего друга, господина Эрдогана", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что победа над терроризмом в Сирии важно не только для региона, но и для всего мира.

"Мы создаем условия для возврата беженцев, возврата их домой, что принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН", — добавил президент.

Путин и Эрдоган также договорились продолжать взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, военных и спецслужб по урегулированию кризиса в Сирии.

Фактическое прекращение войны

Ситуация в Алеппо, 22 января 2017
© AFP 2017 / Louai Beshara
Американский сенатор считает Россию способной "покончить с войной в Сирии"
Ранее в Главном оперативном управлении Генштаба России заявили, что гражданская война в Сирии фактически остановлена.

Российские военные отметили ключевую роль подписанной в Астане в начале мая этого года меморандума о создании зон деэскалации, который, по их мнению, сыграл важную роль в улучшении ситуации в Сирии.

"Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями", — сказал начальник ведомства Сергей Рудской.

Генерал-полковник отметил, что сейчас происходит активное восстановление объектов энергоснабжения, транспортных узлов и дорог, а также домашнего хозяйства. Он также подчеркнул, что сирийцы возвращаются в освобожденные города.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу также заявил о фактическом прекращении войны в Сирии.
По его мнению, отделение умеренной оппозиции и введение зон деэскалации сыграли важную роль в относительной стабилизации ситуации в стране.

Ситуация в Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Independent "пристыдил" Запад за войну в Сирии
"И мы, и вы понимаем, что перемещение из одной страны в другую террористов не может продолжаться бесконечно. Хотелось бы, что это поняли и наши западные партнеры, и, в конце концов, отделили умеренную оппозицию от террористов и прекратили оказание помощи всем подряд", — сказал министр обороны России.

В Госдуме также заявили о серьезных успехах в Сирии. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, основной оплот боевиков "Исламского государства"* практически уничтожен.

"На мой взгляд, безусловно, финал достаточно близок… Одновременно это, на мой взгляд, произошло благодаря тем зонам, где эскалация, которые были созданы во взаимодействии с другими странами, которые борются с терроризмом непосредственно в Сирии", — сказал парламентарий.

На территории военных училищ в Алеппо, которая была освобождена сирийской армией от боевиков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Асад: конфликт в Сирии - что-то между холодной и третьей мировой войной
Он также призвал "не успокаиваться, потому что все равно группировки, хоть они и разрозненные, но, тем не менее, они могут еще наносить удары самое главное, к сожалению, по мирному населению".

До последнего террориста

Как заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, война в стране будет продолжаться до тех пор, пока в стране не будут ликвидированы террористы.

"Нельзя сказать, что война закончена до тех пор, пока в Сирии не будут уничтожены террористы. Но, к сожалению, террористы все еще пользуются внешней поддержкой со стороны других стран. Среди них Турция, Катар, Саудовская Аравия и многих западных странах", — сказал сирийский лидер.

Встреча подразделений пятого корпуса армии САР с частями сирийской армии на юге Дейр-эс-Зора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Эксперт: победа над ИГ* приведет к созданию новых террористических сетей
Он также заявил, что сирийскую проблему возможно решить лишь в том случае, если все стороны "простят друг друга".

Снижения насилия

В США также считают, что за последнее время удалось достичь серьезных успехов в урегулировании сирийского вопроса. В частности, в американском Госдепе заявили о значительном снижении уровня насилия в Сирии.

"Благодаря роли зон деэскалации, совместной работы тех сторон, представленных сегодня на встрече (группы "друзей Сирии"), насилие значительно снизилось. Появление новых перемещённых лиц значительно снизилось", — отметил помощник госсекретаря США Дэвид Саттерфилд.

По его словам, "военные действия в одиночку…, в то время как они определённо снижают насилие, не приводят к стабильной Сирии".

"Только подлинный политический процесс… может достичь этой цели", — пояснил Саттерфилд.

Он отметил, без политического процесса усилия международного сообщества не приведут к восстановлению Сирии.

"Худший конфликт нашего времени"

Разрушенные здания в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сын Башара Асада рассказал об ужасах войны в Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал сирийский конфликт худшим в нашем времени.

"На протяжении последних шести лет народ Сирии был жертвой худшего конфликта нашего времени", — говорится в заявлении главы всемирной организации.

Гутерреш также призвал все стороны конфликта "преодолеть разногласия и вместе работать над окончанием войны".

"Мир в Сирии — это моральная и политическая необходимость как для сирийского народа, так и для всего мира", — говорится в распространенном заявлении.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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