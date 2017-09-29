Российские ВКС за неделю уничтожили свыше 1310 объектов террористов в Сирии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Самолеты ВКС России совершили в Сирии более 400 боевых вылетов за неделю, уничтожено свыше 1310 объектов международных террористических группировок. Такие данные ВС РФ публикует в пятницу газета "Красная звезда" — официальный печатный орган российского военного ведомства.

Российские беспилотники совершили за этот период в Сирии более 130 вылетов на разведку, в ходе которых было обнаружено свыше 360 объектов боевиков.

В начале сентября Минобороны РФ сообщило, что войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.

*Запрещенная в России террористическая организация