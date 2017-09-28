Лидер ИГ* Аль-Багдади оказался жив, заявили в коалиции США

РИА НОВОСТИ. В КОАЛИЦИИ ПО БОРЬБЕ С ИГ ВО ГЛАВЕ С США ПОЛАГАЮТ, ЧТО ЛИДЕР ИГ АЛЬ-БАГДАДИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖИВ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

* Террористическая группировка, запрещенная в России.