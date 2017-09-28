В коалиции США заявили, что сирийская армия обстреляла оппозицию

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* сообщили, что сирийская армия обстреляла отряды оппозиции в районе Дейр-эз-Зора.

"В понедельник (25 сентября) силы сирийского режима, поддерживаемые Россией, нанесли артиллерийский удар рядом с позициями "Сирийских демократических сил" к северо-востоку от Дейр-эз-Зора", — заявил представитель коалиции Райан Диллон.

По его словам, оппозиция сообщила, что в результате обстрела были пострадавшие.

Диллон отметил, что представители коалиции сразу после этого связались с военными РФ, чтобы те предупредили сирийскую армию о том, где именно находятся подразделения оппозиции.

*Запрещенная в России террористическая организация