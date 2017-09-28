Париж призвал прекратить бомбардировки в Идлибе

ПАРИЖ, 28 сен — РИА Новости. Французские власти призывают Россию и союзников сирийских властей помешать продолжению бомбардировок в провинции Идлиб, в результате которых якобы пострадали мирные жители.

"Франция осуждает бомбардировки, которые армия (президента Сирии) Башара Асада и его союзники провели в последние дни, и в результате которых пострадало мирное население и больницы в провинции Идлиб и к северу от Хамы", — сказано в коммюнике МИД Франции.

"Франция призывает Россию и союзников Дамаска выполнять обязательства, принятые в Астане, и помешать продолжению этих бомбардировок", — говорится в заявлении.

Ранее агентство Рейтер сообщило о гибели более 150 мирных жителей в сирийской провинции Идлиб за последнюю неделю якобы в результате бомбардировок, совершенных российскими и сирийскими правительственными силами. Минобороны РФ опровергло эти данные, заявив, что ВКС РФ не наносят ударов по жилым кварталам во избежание жертв среди мирного населения. Официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков назвал сирийскую организацию "Гражданская оборона", или "Белые каски", на которую ссылалось агентство, "мошенниками от войны", а статьи в СМИ на основании сообщений этой организации – "манипуляцией для дилетантов".