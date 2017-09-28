Анкара попросила Москву о посредничестве во встрече с сирийцами по Идлибу

ДАМАСК, 28 сен — РИА Новости. Турция попросила Россию выступить посредником в координации встреч с сирийской стороной по зоне деэскалации в провинции Идлиб, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Просьба Турции проходит в рамках координации доступа турецких войск в провинцию Идлиб согласно договоренности о зоне деэскалации, о которой договорились РФ, Иран, Турция", — сказал собеседник агентства.

По окончании переговоров в Астане 15 сентября страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — объявили о создании четырех зон деэскалации. До этого поступали сообщения, что основные сложности возникли вокруг того, кто будет осуществлять мониторинг в сирийском Идлибе. В трех остальных зонах этим занимается российская военная полиция. Как сообщал РИА Новости источник в одной из делегаций перед финальной пресс-конференцией, в итоге стороны договорились, что мониторинг по внутренней границе северной зоны деэскалации будет вести Турция, по внешней — Россия и Иран.