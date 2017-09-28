Минобороны опубликовало видео ударов по боевикам "ан-Нусры"* в Идлибе

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Минобороны России в четверг опубликовало видео ударов по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в сирийском Идлибе.
По данным Минобороны, в течение последней недели удары российской авиации в провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях боевиков "Джебхат ан-Нусры"*, пытавшихся внезапным наступлением вызволить террористов из "акербатского котла" в восточной Хаме.
Удары ВКС РФ сорвали эту операцию "ан-Нусры"*, задействованные в ней силы террористов уничтожены, отмечают в МО РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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