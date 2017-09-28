ВКС предотвратили прорыв террористов из окружения в сирийском Акербате

Указатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции Хама. Архивное фото

Указатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции Хама. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Удары ВКС РФ в Идлибе сорвали операцию террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, пытавшейся вызволить террористов из "акербатского котла" в Хаме, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение недели все удары российской авиации в провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях боевиков Джебхат ан-Нусры*, пытавшихся внезапным наступлением вызволить террористов из "акербатского котла" в восточной Хаме. Действиями российской авиации в Сирии данная операция ан-Нусры* была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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