Не борьба с терроризмом: глава МИД Ирана назвал основную задачу США в Сирии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США поменяли свои приоритеты в Сирии.

По мнению дипломата, Вашингтон больше заинтересован в недопущении возврата сирийским правительством контроля над границей с Ираком, чем в борьбе с терроризмом.

"Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ*", — сказал Зариф.

Глава иранского МИД также отметил, что Тегеран выступает за мирное урегулирование сирийского кризиса и имеет отличные от США цели.

"Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать кого-то, а чтобы бороться с террористами", — подчеркнул дипломат.

С кем воюет американский спецназ в Сирии

В Минобороны России ранее рассказали, что не получили ответ на вопрос, с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ.

Представитель российского военного ведомства заявил, что на снимках опорных пунктов ИГИЛ*, которые заняты американским спецназом, не присутствуют следы боестолкновений.

"Нет воронок от разрыва артиллерийских или авиационных боеприпасов. Более того, как вы видите, нет элементарной охраны, а тем более обороны", — добавил он.

Обвинения в поддержке терроризма

Российский генерал подчеркнул, что "все это вызывает: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ".

В российском МИД заявили, что действия и заявления Вашингтона относительно уничтожения террористической группировки "Исламское государство"* разнятся.

"Все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Дипломат также отметил, что Россия хочет, чтобы США на деле доказали свою приверженность борьбе с терроризмом.

Рябков также подверг критике американские власти за двуличную политику в Сирии, результатом которой, по мнению дипломата, стала гибель российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который погиб в районе Дейр-эз-Зора во время минометного обстрела террористов.

Однако в Госдепе опровергли причастность к гибели российского военного, отметив, что обвинения со стороны России не основываются на фактах.

"США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГ*", — добавили в американском дипломатическом ведомстве.