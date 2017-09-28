ООН, 28 сен — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании по ситуации в Сирии, вновь поднял проблему распределения гуманитарной помощи в стране и заявил о необходимости проверить данные о доставках туда гуманитарной помощи.

"Мы знаем достоверно, что часто она (гуманитарная помощь — ред.) оседает у главарей местных боевиков, перепродается на черном рынке, служит валютой, за которую покупается лояльность местных жителей", — подчеркнул он.

"Представители ООН, к сожалению, часто не ведают вообще, в чьи руки попадает гумпомощь. Также достоверно известно, что потребности людей в гуманитарном содействии нередко подсчитываются неверно, завышаются в разы, когда речь идет о территориях под контролем оппозиции или террористов", — отметил Небензя.

Он выразил надежду, что с помощью трехстороннего механизма с участием России, Сирии и ООН, "процедура согласования разрешения на проводку конвоев сократится до 2-3 дней". "С расширением гуманитарного доступа необходимо и постепенное сворачивание трансграничных поставок", — подчеркнул Небензя.

Такой подход России раскритиковала постпред США при ООН Никки Хейли. "ООН имеет доступ более чем к одному миллиону человек каждый месяц через границу. Миллион человек останется без всего, если мы прекратим доставку помощи через границу", — заявила она.

Американский дипломат также сослалась на данные заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока о том, что в прошлом месяце работающие в Сирии гуманитарные агентства "смогли доставить помощь только 280 тысячам человек".

Небензя, в свою очередь, отметил, что ранее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов "дал нам убедительные данные". "Речь шла не о сотне тысяч человек, речь шла, если я не ошибаюсь, о 5 миллионах, которые получили помощь благодаря сотрудничеству УКГВ с правительством Сирии", — подчеркнул он.

"Я хочу, чтобы мы разобрались в этих цифрах. Я бы хотел просить господина Лоукока заняться этим вопросом. Давайте сверим часы", — заявил Небензя.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>