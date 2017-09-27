В Сирии опровергли сообщения о планах России создать базу в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем опроверг утверждения о том, что Россия якобы намерена создать военную базу в Дейр-эз-Зоре.

"Россия не нуждается в военной базе в Дейр-эз-Зоре. У нас с Россией есть соглашения относительно Тартуса и Хмеймима. Российское военное присутствие в Сирии легитимно. Мы дали на это наше согласие", — заявил Муаллем в интервью телеканалу RT, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Россия якобы планирует создать военную базу в Дейр-эз-Зоре.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки ИГ*. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ 18 сентября форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов.

* Запрещенная в России террористическая организация