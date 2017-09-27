ООН сообщила о ежедневных обстрелах и гибели жителей в Идлибе

ООН, 27 сен — РИА Новости. ООН сообщает о ежедневных обстрелах в районе сирийского Идлиба, под огонь попали осажденные районы Фуа и Кефрайя.
По данным ООН, в среду обстрелу подверглись осажденные населенные пункты Фуа и Кефрайя.
Также, по словам Дюжаррика, поступают сообщения об атаках и боях в Ракке, Дейр-эз-Зоре, Алеппо, восточной Гуте и пригороде Дамаска.
Он также привел данные о гибели 80 людей, которые попали под обстрел, пытаясь покинуть область Вади аль-Зейб в пригороде Хамы 26 сентября. Днем ранее, по его словам, жертвами авиаудара в этой провинции стали еще 27 человек.
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