ООН сообщила о ежедневных обстрелах и гибели жителей в Идлибе

Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии

Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии

ООН, 27 сен — РИА Новости. ООН сообщает о ежедневных обстрелах в районе сирийского Идлиба, под огонь попали осажденные районы Фуа и Кефрайя.

"ООН крайне обеспокоена сообщениями о росте столкновений и авиаударов на северо-западе и центре Сирии, которые привели к масштабным жертвам среди мирных жителей и повреждении инфраструктуры — школ, больниц, центров размещения переселенцев. За последние дни ежедневно сообщалось об авиаударах в населенных районах Идлиба", — заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По данным ООН, в среду обстрелу подверглись осажденные населенные пункты Фуа и Кефрайя.

Также, по словам Дюжаррика, поступают сообщения об атаках и боях в Ракке, Дейр-эз-Зоре, Алеппо, восточной Гуте и пригороде Дамаска.

Он также привел данные о гибели 80 людей, которые попали под обстрел, пытаясь покинуть область Вади аль-Зейб в пригороде Хамы 26 сентября. Днем ранее, по его словам, жертвами авиаудара в этой провинции стали еще 27 человек.

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