Эксперт назвал пять главных итогов сирийской кампании для России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вступив в войну в Сирии, Россия смогла выполнить сразу пять стратегических задач: вернуться в качестве активного игрока на Ближний Восток, удержать у власти законное правительство, не дать сформировать враждебную коалицию, показать всему миру возможности ВС РФ и повысить роль авиации в структуре своих войск.

Такое мнение выразил в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН кандидат исторических наук Алексей Фененко.

"Во-первых, удалось выполнить две военно-политические задачи: сохранить власть законного правительства Сирии и вернуть ему контроль над большей частью территории страны и разбить основные террористические группировки", — отметил Фененко.

Во-вторых, указал эксперт, Россия вернулась в качестве активного игрока на Ближний Восток.

"Третий момент — России удалось предотвратить формирование враждебной коалиции. Давайте вспомним, что происходило в ноябре 2015 года. В США Россию обвиняли в агрессии, страны ЕС отвечали тем же самым, создавалась коалиция из монархий Персидского залива", — сказал он.

России, по его словам, "удалось выйти из этой ситуации за счет того, что был выстроен диалог с Францией после терактов в Париже". Кроме того, несмотря на сложный конфликт с Турцией, удалось изменить ход турецкой политики и выдвинуть в начале 2017 года свою контркоалицию в составе России, Турции и Ирана, отметил ученый.

Также, по словам Фененко, в Сирии Россия продемонстрировала способность проводить глобальную операцию с авиационным компонентом. "Не вблизи, как в Грузии, а именно в отдалении с использованием стратегической авиации. Это вызвало реакцию США, американская монополия на это проходит", — добавил он.

"В-пятых, России с военной точки зрения удалось поднять роль авиационного компонента своих вооруженных сил. То, о чем говорили американцы на протяжении последних 25 лет, оказалось несостоятельным — что у России нет полноценно действующей авиации", — констатировал Фененко.

С 30 сентября 2015 года, по официальным данным Минобороны России, Воздушно-космические силы России нанесли в Сирии свыше 92 тысяч авиаударов, уничтожив свыше 96 тысяч объектов террористов, в том числе командные пункты, лагеря подготовки, нефтеперерабатывающие заводы и другое.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.