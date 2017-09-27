Военные о погибшем в Сирии генерале Асапове: "Он всегда шел только вперед"

УССУРИЙСК, 27 сен — РИА Новости. Приморье в среду попрощалось с погибшим в Сирии генерал-лейтенантом Валерием Асаповым: военные вспомнили его заслуги, жители края возложили цветы в память о нем.

Большая утрата

Как сообщало Минобороны РФ, старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ* Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины. Он посмертно представлен к высокой государственной награде. Асапов с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа.

Митинг начался с церемонии возложения цветов. Под музыку военного духового оркестра венки память возложили представители администрации Приморского края, представители руководства и ветераны пятой Краснознаменной общевойсковой армией, администрации Уссурийского городского округа, командование и ветераны воздушно-десантный войск России, а также участники патриотического движения "Юнармия" Уссурийского городского округа.

Специально для участия в памятных мероприятиях в Уссурийск прибыло командование ВДВ России под руководством начальника штаба Воздушно-десантных войск ВС РФ — первого замкомандующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова.

Образец стойкости и профессионализма

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память погибшего при исполнении воинского долго командующего пятой краснознаменной общевойсковой армии генерал-лейтенанта Асапова Валерия Георгиевича. Это большая утрата для нас всех и для вооруженных сил в целом. Я и личный состав пятой армии имели честь служить вместе с боевым генералом. Он всегда шел только вперед, не сгибаясь под весом обстоятельств. Его славный боевой путь от курсанта до генерала является для личного состава примерном заветной преданности идеалам отечества, служению родины", — сказал на митинге временно исполняющий обязанности командующего пятой Краснознаменной общевойсковой армией Сергей Персиянцев.

Персиянцев отметил, что богатый опыт боевой практический опыт при выполнении боевых задач на территории Южной Осетии, Чеченской Республики, Республики Абхазии и Сирии дали Асапову уважение и огромный авторитет.

В Уссурийске появится бюст герою

"Он был настоящим профессионалом своего дела, офицером с большой буквы: требовательным, принципиальным и просто хорошим человеком и другом. Генерал-лейтенант Асапов Валерий Григорьевич до конца жизни останется в нашей памяти и памяти сослуживцев, как образец стойкости и профессионализма, мужества и настоящего командующего армии. Говоря от лица командного состава пятой армии, выражаю соболезнования родным и близким погибшего, и торжественно заявляю, что его героизм и мужество останутся примером для всех военнослужащих на долгие годы. Его подвиг будет увековечен в память каждого из нас", — завершил Персиянцев.

"Мы участвуем в митинге, посвященному удивительному, замечательному, героическому человеку — командующему пятой армии генерал-лейтенанту Асапову Валерию Георгиевичу. Вся его жизнь, повседневный труд — это был подвиг. Он из плеяды тех генералов, которые попадают под определение настоящий герой, настоящий отец своих солдат. Он всегда был принципиален, ответственен, последователен. Настоящий друг. И верен в своих поступках и делах. Подвиг героя — он останется навсегда в сердцах приморцев. Придет время, когда в Уссурийске появится улица, появится бюст герою. И это будет заслуженно", — сказал замруководителя аппарата администрации Приморского края полковник запаса Василий Масюк.

После митинга в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске провели панихиду, Еще до начала прощания к храму начали приходить десятки людей со свечами в руках. Большинство — военные, но также почтить память погибшего собрались и простые горожане. После прощания возле храма построились военные 5-й армии и строем отправились в гарнизон.

*Запрещенная в России террористическая группировка