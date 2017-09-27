Генерал Асапов оказал неоценимую помощь в борьбе с ИГ*, заявили в Генштабе

МЫТИЩИ (Московская область), 27 сен — РИА Новости. Погибший в Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов оказал неоценимую помощь сирийской армии в операциях против террористов, заявил на церемонии погребения начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, гибель Валерия Асапова – тяжелейшая утрата не только для семьи и друзей, но и для всех Вооружённых сил.
"Вся жизнь Валерия Григорьевича была посвящена преданному служению Родине. Ему были присущи смелость, решительность, способность принять верное решение в любой обстановке. Все эти качества он ярко проявил в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике", — добавил глава Генштаба.
Герасимов также подчеркнул, что генерал Асапов был мужественным, смелым и волевым человеком, для которого превыше всего была офицерская честь.
Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ*
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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