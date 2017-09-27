Генерал Асапов оказал неоценимую помощь в борьбе с ИГ*, заявили в Генштабе

МЫТИЩИ (Московская область), 27 сен — РИА Новости. Погибший в Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов оказал неоценимую помощь сирийской армии в операциях против террористов, заявил на церемонии погребения начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Благодаря своим разносторонним знаниям и богатому служебному опыту он оказывал неоценимую помощь командованию сирийской армии в планировании и проведении боевых операций против международных террористов. Генерал Асапов никогда не прятался за спины товарищей и погиб в бою, как настоящий воин", — сказал Герасимов на Федеральном военном мемориальном кладбище.

По его словам, гибель Валерия Асапова – тяжелейшая утрата не только для семьи и друзей, но и для всех Вооружённых сил.

"Вся жизнь Валерия Григорьевича была посвящена преданному служению Родине. Ему были присущи смелость, решительность, способность принять верное решение в любой обстановке. Все эти качества он ярко проявил в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике", — добавил глава Генштаба.

Герасимов также подчеркнул, что генерал Асапов был мужественным, смелым и волевым человеком, для которого превыше всего была офицерская честь.

Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ*