МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. РФ так и не получила от США внятных объяснений по военным советникам в зонах, контролируемых оппозицией Сирии, но это не повлияло на контакты, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, целый ряд обстоятельств, на которые указывало Минобороны РФ относительно зон действия боевиков и местонахождения американского спецназа, американских, я так понимаю, военных советников — не буду здесь ничего импровизировать, просто повторяю то, что уже звучало, — вот эти аспекты по-прежнему остались без ответа. Мы не получили внятных разъяснений, почему ситуация сложилась таким образом", — сказал Рябков журналистам.

"Определенные выводы мы из этого делаем, но важно, что сбоя, срыва и свертывания контактов (между РФ и США) в этой связи не произошло", — добавил замглавы МИД РФ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>