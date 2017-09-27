Рябков: США продолжают играть в Сирии в "хороших и плохих террористов"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Москва сожалеет, что США до сих пор продолжают играть в Сирии в "хороших и плохих террористов", заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, почему накануне заявил, что смерть российского генерала в Сирии — это "наша плата кровью за двуличие американской политики".

"Я просто дал оценку того, каким образом американская "игра", которую мы видели и при прежней администрации и которую, к сожалению, наблюдаем до сих пор, "игра в плохих и хороших террористов", чем, какими трагедиями такая "игра" может оборачиваться", — сказал Рябков журналистам.

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