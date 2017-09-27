ВКС уничтожили в Идлибе пять полевых командиров и 32 боевиков

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии. Архивное фото

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В результате точечного ракетного удара ВКС по террористам группировки "Джебхат ан-Нусра"* южнее города Идлиб были ликвидированы пять ее главарей. Об этом сообщил представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Погибли начальник южного сектора провинции Идлиб, эмир по финансовым вопросам, советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани, шариатский судья и помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсини и еще 32 боевика.

Кроме того, в результате авианалета также были уничтожены склады с боеприпасами и техника террористов. Конашенков подчеркнул, что решение об ударе было принято только после того, как было установлено точное местонахождение террористов, проверенное по нескольким каналам.

Атака у Хамы

На прошлой неделе боевики "Джебхат ан-Нусры" атаковали позиции сирийской армии и окружили пункты российской военной полиции под Хамой, пытаясь сорвать успешное наступление к востоку от Дейр-эз-Зора.

Нападение удалось отразить без потерь: российские военные вышли из окружения с помощью ВКС и отряда деблокирования, состоявшего из подразделений сил специальных операций, военной полиции и сирийского спецназа. Около 850 боевиков были уничтожены.

Как сообщил в августе командующий группировкой российских войск в Сирии геренал-полковник Сергей Суровикин, за лето потери террористов составили восемь тысяч человек. Кроме того, за этот срок были уничтожены 1,5 тысячи единиц вооружения и техники.

"Джебхат ан-Нусра"

Группировка "Джебхат ан-Нусра" появилась еще в 2012 году задолго до распространения "Исламского государства"*. Группировка позиционирует себя как филиал "Аль-Каиды" в Сирии и является одной из самых развитых и агрессивных.

Как отметил заместитель директора института стран СНГ Владимир Евсеев, после того, как провинция Дейр-эз-Зор будет освобождена от ИГ, настанет черед "Джебхат ан-Нусра" в соседней провинции Идлиб.

По данным Евсеева, сейчас там находятся около 20 тысяч боевиков этой группировки. Он напомнил, что именно "Джебхат ан-Нусра" контролирует основные коридоры из Идлиба в Турцию.

Зона деэскалации

Идлиб — одна из зон деэскалации, согласованных 15 сентября в ходе международной встречи по Сирии в Астане. Однако, несмотря на подписанные договоренности и установленный режим прекращения боевых действий, боевики некоторых группировок, в том числе "Джебхат ан-Нусра", отказались соблюдать перемирие.

Тем не менее, по последним данным минобороны, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. За последние сутки были зафиксированы 15 случаев нарушений режима прекращения огня, большинство из них — на территориях, подконтрольных ИГ и "Джебхат ан-Нусре".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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