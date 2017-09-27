Опубликовано видео удара по полевым командирам в Идлибе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео ракетного удара по боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в результате которого, по данным ведомства, были убиты пятеро главарей группировки. Ролик показали "Вести".
О ликвидации полевых командиров сообщил официальный представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, разведке удалось выяснить место проведения и дату их совещания южнее города Идлиб. После подтверждения полученной информации по нескольким каналам по террористам был нанесен удар.
В результате были уничтожены начальник южного сектора провинции Идлиб, эмир по финансовым вопросам, советник военного министра, помощник духовного лидера Абладды аль-Мухейсни, шариатский судья, а также еще 32 болевика.
Террористы "Джебхат ан-Нусра" напали на российских военных в провинции Хама 18 сентября. Атаку удалось отразить без потерь.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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