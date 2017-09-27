В Уссурийске сотни военных собрались на панихиду по генералу Асапову

УССУРИЙСК, 27 сен — РИА Новости. Панихида по погибшему в Сирии генерал-лейтенанту Валерию Асапову прошла в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске, на нее собрались сотни его сослуживцев и горожан, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Еще до начала панихиды к храму стали стекаться сотни людей со свечами в руках. Большинство — военные, но также почтить память погибшего собрались и простые горожане. В храме, зал которого очень быстро заполнился, началась панихида. Люди прибывали в течение всей службы, которая продлилась около часа.

В среду утром специально для панихиды в храме освятили новый крест. Пришедшие молились на входе перед ним.

После панихиды возле храма построились военные 5-й армии и строем отправились в гарнизон. Траурная литургия пройдет и в храме при 5-й армии.

Ранее жители Уссурийска и сослуживцы собрались на траурный митинг на Алее славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии. Они возложили цветы к памятнику героям и почтили память погибшего минутой молчания. После этого были даны оружейные залпы.

Как сообщало Минобороны РФ, старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ* Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины. Он посмертно представлен к высокой государственной награде. Асапов с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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