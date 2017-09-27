ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Жители Уссурийска и сослуживцы собрались на траурный митинг, чтобы почтить память погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа.

"Траурный митинг проходит на Алее славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии. Местные жители, сослуживцы Асапова возложили цветы к памятнику героям на территории Аллеи и почтили память погибшего минутой молчания. После этого были даны оружейные залпы", — сказал собеседник.

В 13.30 местного времени (06.30 мск) в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске пройдет панихида в память о погибшем.

Как сообщало Минобороны РФ, старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ* Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины. Он посмертно представлен к высокой государственной награде. Асапов с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>