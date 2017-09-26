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Война в Сирии
Война в Сирии

Опубликовано видео удара Ту-95МС по позициям боевиков в Сирии

21:4926.09.2017
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© Минобороны России

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео удара бомбардировщиков Ту-95МС по позициям террористов в Сирии. Соответствующая запись появилась на YouTube-канале военного ведомства.

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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На кадрах запечатлен взлет ракетоносцев и самолетов сопровождения с российского аэродрома "Энгельс", а также запуск крылатых ракет Х-101 по объектам боевиков в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб. Сообщается, что для выполнения боевой задачи Ту-95МС пришлось преодолеть порядка семи тысяч километров.

Все цели поражены

Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ВКС успешно провели операцию по уничтожению объектов группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* в районе Дейр-эз-Зора.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Крылатыми ракетами были ликвидированы командные пункты террористов, скопления боевиков и техники, а также склады боеприпасов. "Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", — добавил представитель оборонного ведомства.

Он также отметил, что объекты находились вне населенных пунктов. Позиции вооруженных формирований "Сирийских демократических сил" также не задеты.

Удар полностью оправдан

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik заявил, что ВКС нанесли максимально точный удар по крупному узловому пункту, который  был "важным средством подпитки для террористов".

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Удар бомбардировщиками Ту-95МС является полностью оправданным и справедливым. При этом он наносился высокоточным оружием, и гарантированность поражения была стопроцентная. А возможность ошибки, на что пытаются постоянно намекать наши западные партнеры, исключена", — подчеркнул военный эксперт.

Информационное прикрытие террористов

Утром во вторник в Минобороны сообщили об успешном поражении десяти объектов террористов в провинции Идлиб. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков также опроверг заявления лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" о жертвах среди мирного населения.

"Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления "Обсерватории" со ссылкой на анонимных "очевидцев" или "волонтеров" традиционно голословны и служат информационным прикрытием действий боевиков "ан-Нусры"* и примкнувших к ней группировок", — сказал генерал-майор.

Он подчеркнул, что уничтоженная в результате удара ВКС техника использовались боевиками при атаке на российских военных полицейских в провинции Хама 18 сентября.

Под прицелом "Калибра"

В пятницу подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород" атаковала крылатыми ракетами "Калибр" объекты боевиков в Идлибе.

Пуск состоялся из подводного положения из акватории Средиземного моря в 10 часов 11 минут. Удар нанесли по выявленным за последнее время опорным пунктам, скоплениям живой силы и бронетехники, а также складам боеприпасов на расстоянии около трехсот километров от подлодки, сообщили в оборонном ведомстве.

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