Минобороны опубликовало видео ракетных ударов по террористам в Сирии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео ударов крылатыми ракетами, нанесенных по террористам в Сирии стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

Видеозапись размещена в официальном аккаунте военного ведомства в Twitter

Взлетев с аэродрома "Энгельс" в России, бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. Сегодня днем в воздушном пространстве Сирии самолеты выполнили пуски крылатых ракет Х-101 по вскрытым разведкой наиболее важным объектам ИГ* и "ан-Нусры"* в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.

Все цели поражены.

* Террористические организации, запрещенные в России.