ВКС уничтожили командные пункты и склады боеприпасов боевиков в Сирии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ударами ВКС РФ в Сирии уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков отметил, что истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим.
Подчеркивается, что при выполнение боевой задачи российские стратегические бомбардировщики ТУ-95 успешно преодолели расстояние около семи тысяч километров, выполнив по одной дозаправке в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78.
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