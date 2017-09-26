ВКС уничтожили командные пункты и склады боеприпасов боевиков в Сирии

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. архивное фото

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ударами ВКС РФ в Сирии уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Внезапными ударами уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", — сказал он.

Конашенков отметил, что истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим.

Подчеркивается, что при выполнение боевой задачи российские стратегические бомбардировщики ТУ-95 успешно преодолели расстояние около семи тысяч километров, выполнив по одной дозаправке в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78.

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