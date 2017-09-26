Минобороны ждет от США объяснений, с кем воюют американские военные в Сирии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия так и не получила ответ на вопрос, с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.ИГИЛ*, занятых спецподразделениями армии США, отсутствуют следы боестолкновений. Нет воронок от разрыва артиллерийских или авиационных боеприпасов. Более того, как вы видите, нет элементарной охраны, а тем более обороны", — сказал он.
Конашенков отметил, что с учетом двухлетнего боевого опыта, полученного действующими в тылу террористов "Исламского государства"* военными российских сил специальных операций, "всё это вызывает вопросы: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ".
"Аргументированных разъяснений по данному вопросу мы пока не получили", — заключил официальный представитель МО РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>