Минобороны ждет от США объяснений, с кем воюют американские военные в Сирии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия так и не получила ответ на вопрос, с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Обращаю ваше внимание, что на снимках опорных пунктов ИГИЛ *, занятых спецподразделениями армии США, отсутствуют следы боестолкновений. Нет воронок от разрыва артиллерийских или авиационных боеприпасов. Более того, как вы видите, нет элементарной охраны, а тем более обороны", — сказал он.

Конашенков отметил, что ​с учетом двухлетнего боевого опыта, полученного действующими в тылу террористов "Исламского государства"* военными российских сил специальных операций, "всё это вызывает вопросы: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ".

​"Аргументированных разъяснений по данному вопросу мы пока не получили", — заключил официальный представитель МО РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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