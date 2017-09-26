Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бомбардировщики ТУ-95МС нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Взлетев с аэродрома "Энгельс", бомбардировщики совершили перелет над Ираном и Ираком. В 12:06 они атаковали объекты "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.

В результате ударов были уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов.

"Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", — добавил Конашенков.

Он отметил, что все цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от баз американского спецназа и боевиков "Сирийских демократических сил".

В ходе операции ТУ-95 преодолели расстояние около семи тысяч километров, выполнив по одной дозаправке в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78. Прикрытие бомбардировщиков вели истребители Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим.

* Террористическая организация, запрещенная в России.