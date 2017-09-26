МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бомбардировщики ТУ-95МС нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В результате ударов были уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов.
"Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", — добавил Конашенков.
В ходе операции ТУ-95 преодолели расстояние около семи тысяч километров, выполнив по одной дозаправке в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78. Прикрытие бомбардировщиков вели истребители Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим.
* Террористическая организация, запрещенная в России.