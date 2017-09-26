Госдеп заявил, что США непричастны к гибели российского генерала

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госдепартамент утверждает, что Соединенные Штаты непричастны к гибели российского генерала в Сирии. Об этом заявил РИА Новости представитель дипведомства.

"Заявления, что США поддерживают ИГ* или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГ*", — пояснил американский чиновник.

По его словам, комментарии российских официальных лиц "не правдивы и не помогают делу".

Гибель Валерия Асапова

Генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб во время минометного обстрела террористов в районе Дейр-эз-Зора на прошлой неделе. Таким образом, согласно официальным данным Минобороны, с начала российской операции в Сирии погибли 37 военных.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что гибель Асапова — это цена, которую заплатила Россия за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе. Он напомнил, что на прошлой неделе Минобороны опубликовало аэрофотосъемку районов близ Дейр-эз-Зора, которые контролируют террористы. На снимках видна техника подразделений специального назначения США.

"Все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", — сказал он.

Дипломат также выразил надежду, что США будут вести борьбу с терроризмом в полном соответствии с заявлениями, которые делают американские власти.

Предательство?

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что убийство генерала стало возможным из-за предательства.

"Есть точные данные о том, что это было предательство… Предателей ищут, они будут найдены в ближайшее время", — сказал сенатор.

*Запрещенная в России террористическая организация.