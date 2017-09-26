СМИ: коалиции США нанесла удары по деревне в САР, погибли девять человек

Жители Дейр-эз-Зоре на одной из улиц города. 24 сентября 2017

Жители Дейр-эз-Зоре на одной из улиц города. 24 сентября 2017

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 26 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по гражданским объектам в деревне Маркада в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, в результате первого авианалета на населенный пункт в 100 километрах южнее города Эль-Хасаке погибли три человека, включая двух женщин.

Жертвами второй бомбардировки коалиции стала семья из шести человек, граждан Ирака, сбежавших в свое время в Сирию от войны в стране.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство*". При этом в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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