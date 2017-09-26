Дамаск связал события в курдских регионах с поддержкой террористов Анкарой

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сирия считает происходящее в Иракском Курдистане и в северных районах Сирии, населенных курдами, следствием поддержки Турцией террористов, заявил в интервью телеканалу Al-Mayadeen министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся в понедельник. По итогам подсчета 9% бюллетеней более 93% участников высказались за независимость региона. Официальные итоги будут оглашены в четверг.

"Когда Турция не добилась своих целей в Сирии, на первый план, очевидно, вышел курдский вопрос", — цитирует канал Муаллема. По словам министра, он сообщил иракскому коллеге Ибрагиму Джаафари, что Дамаск выступает против любых шагов, способных вызвать раздробление страны. При этом вопрос сирийских курдов Дамаск намерен обсудить путем диалога, отметил Муаллем.

Федерация Северной Сирии (Рожава) была провозглашена рядом курдских организаций в марте 2016 года на неподконтрольной Дамаску территории на севере Сирии недалеко от границы с Турцией. Дамаск не признал ее создание.

Муаллем выразил соболезнования в связи с гибелью российского генерала Валерия Асапова в Сирии и заявил, что боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) получили информацию о местонахождении генерала, что позволило им нанести удар.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов.

Министр также обвинил США в убийстве "тысяч" мирных жителей в Ракке и Дейр-эз-Зоре под предлогом авиаударов по ИГ. "США не заинтересованы в том, чтобы положить конец терроризму", — заявил телеканалу Муаллем.