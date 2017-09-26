Российские военные возвели мост около Дейр-эз-Зора для переброски техники

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 26 сен — РИА Новости. Российские военные специалисты автодорожной службы возвели мост через реку Евфрат в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, мост будет использоваться для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки, сообщил журналистам начальник автодорожной службы Минобороны РФ Владимир Буровцев.

По его словам, малый автодорожный разборный мост (МАРМ) был возведен менее чем за двое суток, несмотря на постоянные обстрелы со стороны террористов.

"Применялись летательные беспилотные средства. В ходе выполнения монтажных работ на нас сверху падали взрывчатые вещества, гранаты. Тем не менее у нас без потерь: ни раненых, ни пострадавших нет. Все было возведено в установленные сроки", — уточнил он.

Общая протяженность переправы — 210 метров. Пропускная способность — восемь тысяч машин в сутки. МАРМ выдерживает вес тяжелой бронетехники, такой как танки, БМП и реактивные системы залпового огня, рассказал Буровцев. По его словам, мост также будет использоваться для доставки гуманитарных грузов в освобожденные поселки и эвакуации раненых. До возведения моста с помощью понтонов через реку переправились лишь передовые отряды сирийской армии. Сейчас основные силы правительственных войск готовятся к массовому форсированию Евфрата.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки ИГ *. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ 18 сентября форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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