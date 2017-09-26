Российские военные возвели мост около Дейр-эз-Зора для переброски техники

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 26 сен — РИА Новости. Российские военные специалисты автодорожной службы возвели мост через реку Евфрат в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, мост будет использоваться для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки, сообщил журналистам начальник автодорожной службы Минобороны РФ Владимир Буровцев.
"Применялись летательные беспилотные средства. В ходе выполнения монтажных работ на нас сверху падали взрывчатые вещества, гранаты. Тем не менее у нас без потерь: ни раненых, ни пострадавших нет. Все было возведено в установленные сроки", — уточнил он.
Общая протяженность переправы — 210 метров. Пропускная способность — восемь тысяч машин в сутки. МАРМ выдерживает вес тяжелой бронетехники, такой как танки, БМП и реактивные системы залпового огня, рассказал Буровцев. По его словам, мост также будет использоваться для доставки гуманитарных грузов в освобожденные поселки и эвакуации раненых. До возведения моста с помощью понтонов через реку переправились лишь передовые отряды сирийской армии. Сейчас основные силы правительственных войск готовятся к массовому форсированию Евфрата.ИГ*. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ 18 сентября форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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