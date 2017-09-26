Минобороны опровергло сообщения об ударах по населенным пунктам в Идлибе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" о якобы нанесении ВКС России ударов по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб.

"Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления "Обсерватории" со ссылкой на анонимных "очевидцев" или "волонтеров" традиционно голословны и служат "информационным прикрытием" действий боевиков "ан-Нусры"* и примкнувших к ней группировок", — сказал Конашенков.

По его словам, в течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб.

Конашенков пояснил, что это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению "джихадмобилей". Он подчеркнул, что по всем ударам имеются данные объективного контроля.

"Уничтоженные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе атаки террористов 18 сентября позиций российских военных полицейских на севере провинции Хама с целью последующего захвата российских военнослужащих в заложники", — заключил официальный представитель Минобороны РФ.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что террористы из "Джебхат ан-Нусры"*, подстрекаемые спецслужбами США, развернули во вторник наступление на северо-западе Сирии, им удалось окружить подразделение российской военной полиции. Однако ответным ударом российские и сирийские военные не только освободили попавших в окружение полицейских, но и отбросили боевиков обратно.

* Запрещенная в России террористическая организация

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