США заявили о непричастности к гибели российского генерала

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госдеп заявил о непричастности Соединенных Штатов к гибели российского генерала в Сирии, заявил РИА Новости представитель американского дипломатического ведомства.

Двуличие США

Ранее российский МИД связал гибель генерала Валерия Асапова с политикой США.

По мнению замглавы МИД Сергея Рябкова, Соединенные Штаты лишь на словах заинтересованы в борьбе с ИГ*.

"Все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", — сказал он.

Дипломат также выразил надежду, что США будут вести борьбу с терроризмом в полном соответствии с заявлениями, которые делают американские власти.

Госдеп не согласен с обвинениями

В американском внешнеполитическом ведомстве отвергли обвинения российской стороны о поддержке "Исламского государства"*, а также заявили о непричастности США к гибели российского генерала.

"Заявления, что США поддерживают ИГ* или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГ*", — сказал представитель госдепартамента.

Американский дипломат также отметил, что США продолжат реализацию механизмов по предотвращению конфликтов с российской стороной в Сирии.

Гибель российского генерала

"Сделанные российскими официальными лицами, не являются правдивыми и не помогают делу", — добавил он.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило о гибели генерала-лейтенанта Валерия Асапова. Российский военный погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов. В этом районе последние недели проходя ожесточенные бои.

По данным Минобороны, 37 российских военнослужащих погибли в Сирии после начала военной операции со стороны России.

* Запрещенная в России террористическая организация