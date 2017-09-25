МИД связал гибель российского генерала в Сирии с политикой США

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Гибель в Сирии российского генерала Валерия Асапова стала ценой, которую Россия заплатила за двуличие США в вопросе урегулирования сирийского кризиса, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

По словам дипломата, Вашингтон заинтересован в ликвидации ИГ* только на словах. "Все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", — сказал Рябков журналистам.

"Мы, конечно, хотим, чтобы практическая работа (по борьбе с терроризмом — Прим. ред.) велась американской стороной в полном соответствии с теми заявлениями, которыми насыщено информационное пространство", — добавил замглавы МИД.

Накануне Минобороны опубликовало аэрофотосъемку районов севернее Дейр-эз-Зора, которые контролирует ИГ*. На снимках видны автомобили подразделений специального назначения США. Американский спецназ находится в опорных пунктах, которые ранее оборудовали боевики. При этом вокруг этих объектов следы штурма отсутствуют.

Не прятался за спины других

Генерал-лейтенант Валерий Асапов больше года возглавлял пятую армию, был старшим советником группы российских военных советников. Он находился на командном пункте сирийских войск и помогал правительственным вооруженным силам, ведущим бои в районе Дейр-эз-Зора. Во время минометного обстрела со стороны ИГ* Асапов был смертельно ранен. Его посмертно представили к государственной награде.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высоко оценил роль Асапова в достижении успехов в борьбе с террористами в Сирии.

"Мы понесли тяжелую потерю. Этот человек отличался мужеством, он никогда не прятался за спину солдат, обладал уникальными знаниями, навыками и практическим опытом. Поэтому за ним охотились", — сказал Жилин.

"Если говорить о роли Асапова как руководителя группы военных советников, то речь идет не только о передаче опыта сирийским военным, речь идет о планировании ряда операций. Победы на поле боя в Сирии стали достигаться, когда к планированию боевых операций подключились наши советники — они являются "мозгом" при планировании операций против террористов", — добавил эксперт.

Военачальника похоронят в Москве, но 27 сентября с генералом простятся в Уссурийске, где находился штаб его армии. В администрации города выразили соболезнования родным генерала и охарактеризовали его как человека надежного, смелого, целеустремленного, мужественного и принципиального.

Бои за Дейр-эз-Зор

Район вокруг Дейр-эз-Зора, где погиб генерал, за последние несколько недель превратился в арену ожесточенных боев. Пятого сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду города со стороны ИГ*. Правительственные войска при поддержке российской авиации выбили боевиков из ряда населенных пунктов, и развивают наступление в восточном направлении.

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* продолжают контролировать часть территории и обстреливают из минометов жилые кварталы Дейр-эз-Зора ежедневно. В результате бомбежек гибнут мирные жители.

Потери России в Сирии

По данным Минобороны, с начала военной операции России в Сирии погибло 37 военнослужащих.

Потери террористов же только за последние несколько месяцев составили более восьми тысяч человек. Боевики также лишились 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и другой техники.

* Запрещенная в России террористическая организация