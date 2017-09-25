Источник сообщил об авиаударе по складу оружия ИГ* в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 25 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Крупный склад боеприпасов террористической группировки "Исламское государство"* уничтожен в сирийском городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара, сообщил РИА Новости источник в штабе операций города.
Ранее британское агентство Reuters сообщило со ссылкой на поддерживаемые США "Сирийские демократические силы", что российские самолеты якобы нанесли удар по их позициям рядом с самым большим газовым месторождением в районе Дэйр-эз-Зора.
Позднее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опроверг это сообщение, заявив, что авиация ВКС России наносит точечные удары по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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