Источник сообщил об авиаударе по складу оружия ИГ* в Дейр-эз-Зоре

Район Джафра в Дейр-эз-Зоре во время наступления сирийской армии и бойцов народного ополчения

Район Джафра в Дейр-эз-Зоре во время наступления сирийской армии и бойцов народного ополчения

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 25 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Крупный склад боеприпасов террористической группировки "Исламское государство"* уничтожен в сирийском городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара, сообщил РИА Новости источник в штабе операций города.

"Авиация уничтожила очень крупный склад боеприпасов в черте города Дейр-эз-Зор. Террористы пытались локализовать пожар, но самолеты нанесли второй точный удар", — рассказал собеседник агентства.

Ранее британское агентство Reuters сообщило со ссылкой на поддерживаемые США "Сирийские демократические силы", что российские самолеты якобы нанесли удар по их позициям рядом с самым большим газовым месторождением в районе Дэйр-эз-Зора.

Позднее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опроверг это сообщение, заявив, что авиация ВКС России наносит точечные удары по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.