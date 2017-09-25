В российском МИД обвинили США в помощи террористам в Сирии

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Москва встревожена тем, что США, заявляя о заинтересованности в ликвидации террористической группировки "Исламское государство"*, действиями демонстрирует обратное, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Факт, к сожалению, налицо, и он очень тревожный. А именно: мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, вербально заявляя о том, что она заинтересована в ликвидации ИГИЛ* и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, что все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", — сказал Рябков журналистам.

Минобороны России ранее опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков "Исламского государства" севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США.

В военном ведомстве отмечают, что на снимках отчетливо видно, что спецназ США расположен в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГ*. При этом, вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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