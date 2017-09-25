Коалиция США ведет консультации с Россией после заявлений SDF об обстреле

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Коалиция США ведет консультации с военными РФ после заявлений "Сирийских демократических сил" (SDF) об обстреле, заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"SDF сообщили о непрямом обстреле неподалеку от их расположения. Коалиция проводит (переговоры по) избежанию конфликтов с русскими и передает информацию, чтобы обеспечить соблюдение достигнутых мер по избежанию конфликтов", — написал Диллон в Twitter.

Ранее британское агентство Reuters сообщило со ссылкой на поддерживаемые США "Сирийские демократические силы", что российские самолеты нанесли удар по их позициям рядом с самым большим газовым месторождением в районе Дэйр-эз-Зора. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков это заявление опроверг.

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