Коалиция США ведет консультации с Россией после заявлений SDF об обстреле

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Коалиция США ведет консультации с военными РФ после заявлений "Сирийских демократических сил" (SDF) об обстреле, заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.
Ранее британское агентство Reuters сообщило со ссылкой на поддерживаемые США "Сирийские демократические силы", что российские самолеты нанесли удар по их позициям рядом с самым большим газовым месторождением в районе Дэйр-эз-Зора. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков это заявление опроверг.
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