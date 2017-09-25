В Турции сомневаются в искренности США в борьбе с терроризмом в Сирии

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. Искренность США в вопросах борьбы с терроризмом в Сирии вызывает большие сомнения, заявил РИА Новости официальный представитель комитета по обороне турецкого парламента от "Партии справедливости и развития" Мурад Баябатур.

"США утверждают, что ведут войну против терроризма, но ее отсутствие на деле вызывает беспокойство союзников, особенно союзников по НАТО, в первую очередь у Турции", — сказал собеседник агентства.

"В этой связи мы рекомендуем государствам, которые утверждают, что ведут борьбу с терроризмом, прежде всего США, демонстрировать это на деле и не оставлять никаких открытых вопросов у людей. Нельзя бороться против одной террористической организации, привлекая другую, надо сотрудничать с государствами", — добавил Баябатур.

Он также указал, что снимки, продемонстрированные министерством обороны России, свидетельствуют о негласной договоренности между ИГ*, США и Демократическими силами Сирии (ДСС), которые, по его словам, изначально являются подразделениями курдских Народных сил обороны — сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции).

"США следует сотрудничать в регионе Ближнего Востока с Россией, Турцией и Ираном, а не с террористической организацией, изменившей свое название", — сказал Баябатур.

По его мнению, реальные шаги США свидетельствуют о том, что они хотят создать в Сирии государство Рабочей партии Курдистана, которых снабжают тяжелым вооружением. "Турция знает, чего добиваются здесь США, и не позволит создать государство, состоящее из кантонов РПК", — сказал турецкий парламентарий.

Он отметил, что США пытаются закрепить в Сирии террористическую группировку, которая представляется им светской, вместо ИГ*, а также создать искусственные микрогосударства, подчиняющиеся им.

"США играют с огнем и совершают грубую ошибку в Сирии, они должны понимать, что договоренность с террористическими группировками не принесет ничего хорошего", — сказал представитель комитета по обороне. "Мы не допустим любого шага, который расшатывал бы территориальную целостность Турции", — подчеркнул он.

Также Баябатур выразил удивление, что до сих пор не удалось покончить с ИГ*, несмотря на то, что против нее действуют армии десятков государств.

"Исламское государство"* — это террористическая организация, не регулярная армия. При этом 60 государств якобы ведут борьбу против нее, но до сих пор не добились какого-либо ощутимого результата, это вызывает вопросы у общественности", — сказал турецкий парламентарий.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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