Рябков: гибель генерала РФ в Сирии - это цена за двуличие позиции США

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Гибель российского генерала в Сирии – это та цена, которую заплатила РФ за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов.

"Гибель российского командира — это та цена, плата кровью за двуличие американской политики в Сирии", — сказал Рябков журналистам.

Минобороны России ранее опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГ. При этом вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.