Песков не стал комментировать гибель российского генерала в Сирии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать гибель российского генерала в Сирии.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов, он посмертно представлен к высокой государственной награде.

На вопрос журналистов о гибели Асапова Песков ответил: "Это вопросы, которые следует адресовать министерству обороны. По поводу награды — когда настанет время, мы сделаем соответствующее сообщение".

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