Эксперт отметил участие российских военных советников в операции в Сирии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские военные советники играют ключевую роль в оказании помощи сирийской армии в вопросах планирования боевых действий и управления войсками. Именно эти задачи решал генерал-лейтенант Валерий Асапов, погибший в ходе антитеррористической операции в районе города Дейр-эз-Зор, отметил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Военные успехи сирийских войск во многом базируются на поддержке, которую оказывают ВКС РФ, и также на участии российских военных советников. Российские военные советники помогают своим сирийским коллегам в организации вопросов боевого управления, разведки, связи и играют ключевую роль в планировании боевых действий. Эти задачи решал погибший генерал-лейтенант Валерий Асапов", — сказал Коротченко.

По его словам, риск гибели в районе боевых действий всегда присутствует. Он также отметил, что российские военнослужащие не ведут непосредственных боевых действий, а присутствуют вместе со своими сирийскими коллегами лишь в качестве военных советников.

Асапов был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор. Во время минометного обстрела террористов генерал получил смертельное ранение. Он посмертно представлен к высокой государственной награде.