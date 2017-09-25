Россия зафиксировала 13 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Район Джафра в Дейр-эз-Зоре во время наступления сирийской армии и бойцов народного ополчения. Архивное фото

Район Джафра в Дейр-эз-Зоре во время наступления сирийской армии и бойцов народного ополчения. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 13 нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, обстановка стабильная, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Сообщается, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. "Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 1, Хомс – 3, Хама – 4, Дамаск – 4, Деръа – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 нарушения в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте оборонного ведомства России.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным ведомства, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов режиму прекращения боевых действий не подписывались, их число остается без изменений — 2235. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также за сутки не менялось — 234.

За стуки Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции. Так, в населенные пункты Кафер-Насех и Ахрас местному населению переданы школьные принадлежности. Всего проведено гуманитарных акций – 1622, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2173,2 тонны.

Кроме этого, по линии ООН завершена гуманитарная акция в населенном пункте Модиара провинции Дамаск. Сюда доставлены продукты питания, медикаменты и хозяйственные принадлежности весом – 225 тонны. Медицинская помощь за сутки оказана 45 местным жителям.