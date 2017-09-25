Россия зафиксировала 13 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 13 нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, обстановка стабильная, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).
Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
По данным ведомства, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов режиму прекращения боевых действий не подписывались, их число остается без изменений — 2235. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также за сутки не менялось — 234.
Кроме этого, по линии ООН завершена гуманитарная акция в населенном пункте Модиара провинции Дамаск. Сюда доставлены продукты питания, медикаменты и хозяйственные принадлежности весом – 225 тонны. Медицинская помощь за сутки оказана 45 местным жителям.
*Террористическая организация, запрещена в России
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