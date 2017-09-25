Сирия контролирует большинство нефтяных месторождений страны

ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Правительство Сирии до конца следующего месяца может получить полный контроль над всеми нефтяными и газовыми месторождениями в стране, заявил посол Сирии в Китае Имад Мустафа.

"В последние два месяца мы вновь получили контроль над большинством крупных нефтяных месторождений, мы верим, что к концу следующего месяца 100% нефтяных и газовых месторождений будут под контролем правительства Сирии", — заявил посол Сирии в Китае в интервью государственному изданию Global Times

Он также отметил, что правительство страны уже разрабатывает проекты по послевоенному восстановлению страны. Так, приоритетными направлениями являются восстановление электроснабжения, энергетический сектор и строительство жилья.

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