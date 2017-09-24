В Сирии погиб российский генерал

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии при обстреле со стороны террористов "Исламского государства"*, сообщает в воскресенье Минобороны России.
Асапова посмертно представили к высокой государственной награде.
В воскресенье также стало известно, что под минометный обстрел в Дейр эз-Зоре попал корреспондент РИА Новости. Снаряд разорвался рядом с его машиной, журналист не пострадал.
На этой неделе российским военным удалось вырваться из окружения террористов "Джебхат ан-Нусры"*. Боевики 19 сентября атаковали позиции сирийской правительственной армии, окружив при этом наблюдательные пункты российской военной полиции под Хамой. Наступление террористов было остановлено, около 850 боевиков уничтожены.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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