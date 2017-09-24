Эксперт рассказал, зачем США взаимодействуют с ИГ*

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. США обеспечивают продвижение отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) в направлении Дейр-эз-Зора, чтобы использовать занятые ими территории для усиления своей позиции в будущих переговорах по политическому урегулированию в Сирии, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Ранее Минобороны России опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США. Согласно данным российского оборонного ведомства, спецназ ВС США обеспечивает беспрепятственное продвижение через боевые порядки ИГ* подконтрольных США отрядам SDF. Не встречая сопротивления боевиков ИГ*, отряды SDF продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении Дейр-эз-Зора.

"Делается это с целью опережения сирийских правительственных сил и их союзников в зачистке от ИГ восточного берега реки Евфрат и чтобы не допустить их в регион. В надежде на то, что то, что занято SDF, в дальнейшем можно использовать как козырную карту уже в мирном процессе, когда будут обговариваться политические представительства от тех территорий, которые контролируют разные силы", — сказал Мураховский.

По его словам, этот маневр является "работой на дальнюю перспективу, но эта перспектива все ближе, так как в провинции Дейр-эз-Зор победа над ИГ будет достигнута в обозримой перспективе".

Он также отметил, что в "сотрудничестве США и ИГ* нет ничего невозможного", так как "в свое время американцы выращивали различные формирования радикального толка… для противодействия группировке советских войск в Афганистане".

"Это достаточно планомерная работа, которая ведется на протяжении десятилетий", — добавил эксперт.

Арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — Ракку. По заявлению коалиции, освобождено уже более половины территории этого сирийского города.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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