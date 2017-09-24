Полная безопасность: спецназ США заметили в районах дислокации ИГ*

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные опубликовали аэрофотосъемку районов дислокации боевиков "Исламского государства"* севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии. На кадрах отчетливо видна техника подразделений специального назначения США.Facebook.
В ведомстве отметили, что американский спецназ дислоцируется в опорных пунктах, где ранее располагались боевики ИГ*. При этом вокруг этих объектов нет каких-либо следов штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.
Нарушение резолюций ООН
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что взаимодействие США с боевиками в Сирии не является новостью. Между тем, подобные действия являются нарушением резолюций Совбеза ООН.
"Взаимодействие американских военных с боевиками в Сирии предполагалось уже давно, слишком удобный партнер в деле насильственной смены существующих в стране официальных властей", — сказал сенатор РИА Новости.
По словам Косачева, российским военным впервые удалось получить "не просто убедительные и наглядные, но неопровержимые доказательства".
"Хоть с самим дьяволом"
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что международное сообщество, включая Совбез ООН, должно дать оценку взаимодействию США в Сирии с ИГ*.
"Сотрудничество ИГ* и США в Сирии – это уже не гипотеза. Это – непреложный факт. Аэрофотосъемки Министерства обороны РФ подтвердили то, о чем лично я говорил многократно — американцы в Сирии, да и во всем мире, готовы иметь дело хоть с самим дьяволом, если это отвечает их интересам", — заявил сенатор.
По словам Клинцевича, в этой ситуации не стоит обвинять США в предательстве.
"Только вдумайтесь в эту фразу: США, называющие себя оплотом демократии и гуманизма, сотрудничают с самой человеконенавистнической организацией в мире. Выходит, что с КНДР сотрудничать нельзя, а с ИГ* можно?", — добавил политик.
Отговорка найдется
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уверен, что США смогут найти отговорки для того, чтобы оправдать присутствие своей техники в районе дислокации боевиков "Исламского государства"*.
"Не случайно наш министр иностранных дел сказал, что бороться надо не только с ИГ*, но и с "Джебхат-ан-Нусрой"*, которую те же американцы да и ряд европейских государств позиционируют как повстанцев, которые (борются. — Прим. ред.) с ненавистным режимом Асада. Хотя, по сути дела, это те же самые негодяи", — добавил парламентарий.
Шаманов также заявил, что США смогут "выбелить" себя в этой ситуации.
Битва за Евфрат
Правительственные войска при поддержке российской авиации также форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и развивают наступление в восточном направлении.
Арабо-курдские отряды SDF и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракку.
* Террористическая организация, запрещенная в России.