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Война в Сирии
Война в Сирии

Полная безопасность: спецназ США заметили в районах дислокации ИГ*

17:1524.09.2017
(обновлено: 17:19 24.09.2017)
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© AP Photo / Arab 24 networkАмериканские военные в Сирии. Архивное фотоАмериканские военные в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Arab 24 network

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные опубликовали аэрофотосъемку районов дислокации боевиков "Исламского государства"* севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии. На кадрах отчетливо видна техника подразделений специального назначения США.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© Sputnik / Kamel Saqr
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"С помощью аэрофотоснимков, которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГ*, зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа "Хаммер", находящихся на вооружении спецназа США", — говорится в сообщении, которое размещено на странице российского Минобороны в Facebook.

В ведомстве отметили, что американский спецназ дислоцируется в опорных пунктах, где ранее располагались боевики ИГ*. При этом вокруг этих объектов нет каких-либо следов штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.

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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Несмотря на то что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГ*, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности", — добавили военные.

Нарушение резолюций ООН

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что взаимодействие США с боевиками в Сирии не является новостью. Между тем, подобные действия являются нарушением резолюций Совбеза ООН.

"Взаимодействие американских военных с боевиками в Сирии предполагалось уже давно, слишком удобный партнер в деле насильственной смены существующих в стране официальных властей", — сказал сенатор РИА Новости.

По словам Косачева, российским военным впервые удалось получить "не просто убедительные и наглядные, но неопровержимые доказательства".

Боевики запрещенной в России террористической группировки Исламское государство в Мосуле. Архивное фото
© AP Photo
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"Говорить здесь не о чем — в местах дислокации ИГ* и "ан-Нусры"* американской спецтехнике делать нечего по определению, если целью заявлено подавление деятельности именно этих "организаций", — подчеркнул политик, добавив, что любое содействие деятельности террористов является "прямым нарушением соответствующих резолюций Совбеза ООН, равно как и собственных деклараций Вашингтона о приверженности антитеррористической борьбе".

"Хоть с самим дьяволом"

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что международное сообщество, включая Совбез ООН, должно дать оценку взаимодействию США в Сирии с ИГ*.

"Сотрудничество ИГ* и США в Сирии – это уже не гипотеза. Это – непреложный факт. Аэрофотосъемки Министерства обороны РФ подтвердили то, о чем лично я говорил многократно — американцы в Сирии, да и во всем мире, готовы иметь дело хоть с самим дьяволом, если это отвечает их интересам", — заявил сенатор.

По словам Клинцевича, в этой ситуации не стоит обвинять США в предательстве.

Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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"Предают друзей и союзников, к которым США Россию явно не относят", — сказал парламентарий, отметив, что США "грубо попрали все писаные и неписаные нормы международных отношений, покрыв себя несмываемым позором".

"Только вдумайтесь в эту фразу: США, называющие себя оплотом демократии и гуманизма, сотрудничают с самой человеконенавистнической организацией в мире. Выходит, что с КНДР сотрудничать нельзя, а с ИГ* можно?", — добавил политик.

Отговорка найдется

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уверен, что США смогут найти отговорки для того, чтобы оправдать присутствие своей техники в районе дислокации боевиков "Исламского государства"*.

Сирийские военные. Архивное фото
© Фото : SANA
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"Для специалистов далеко не секрет, что различные группы влияния в этом регионе учат и принимают участие в качестве инструкторов, (в том числе. — Прим. ред.) и представители частных военных компаний. Поэтому такой вопрос достаточно специфичный. И всегда они спрячутся за те или иные отговорки", — пояснил Шаманов РИА Новости.

"Не случайно наш министр иностранных дел сказал, что бороться надо не только с ИГ*, но и с "Джебхат-ан-Нусрой"*, которую те же американцы да и ряд европейских государств позиционируют как повстанцев, которые (борются. — Прим. ред.) с ненавистным режимом Асада. Хотя, по сути дела, это те же самые негодяи", — добавил парламентарий.

Шаманов также заявил, что США смогут "выбелить" себя в этой ситуации.

Битва за Евфрат

Мужчины разгружают машину с сахаром на одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сейчас долина реки Евфрат является единственным крупным районом, частично контролируемым ИГ*. За последние несколько недель бойцам сирийской армии при поддержке российских ВКС удалось достичь значительных успехов по освобождению территории от террористов. Так, в Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду города со стороны ИГ*.

Правительственные войска при поддержке российской авиации также форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и развивают наступление в восточном направлении.

Арабо-курдские отряды SDF и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракку.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Война в Сирии
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Василий Зарубин
А что тут удивляться то??Естественно СШАсты сотрудничают с ИГИЛ,им Выгодно поддержка террористов,т.к их цель свержение непокорных рулевых и установление своего порядка
17:27
24.09.2017
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allcam
А чему удивляться, ИГИЛ это детище сша.
17:33
24.09.2017
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