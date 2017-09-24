Клинцевич: мир должен дать оценку взаимодействию США с ИГ*

Вид на район Джафра в Дейр-эз-Зоре, где продолжаются бои между сирийской армией и боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ. 23 сентября 2017

Вид на район Джафра в Дейр-эз-Зоре, где продолжаются бои между сирийской армией и боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ. 23 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Международное сообщество, включая Совбез ООН, должно дать оценку взаимодействию США в Сирии с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России), заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В воскресенье Минобороны России опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации террористов ИГ* севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений спецназа США, снимки размещены на странице ведомства в Facebook. В Минобороны РФ отмечают, что на снимках отчетливо видно, что спецназ США расположен в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГ*. Вокруг этих объектов отсутствуют следы штурма, боевых столкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции, что может говорить о том, что находящиеся там военные США чувствуют себя в полной безопасности.

Согласно данным оборонного ведомства РФ, спецназ ВС США "обеспечивает беспрепятственное продвижение через боевые порядки ИГ* подконтрольных США отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС)". Не встречая сопротивления боевиков ИГ*, отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении Дейр-эз-Зора, заявили в Минобороны РФ. Комментарием американской стороны РИА Новости пока не располагает.

"Сотрудничество ИГ* и США в Сирии – это уже не гипотеза. Это – непреложный факт. Аэрофотосъемки Министерства обороны РФ подтвердили то, о чем лично я говорил многократно — американцы в Сирии, да и во всем мире, готовы иметь дело хоть с самим дьяволом, если это отвечает их интересам", — сказал агентству сенатор.

Он отметил, что речь идет, по его мнению, не об одноразовом использовании ИГ*. "Создав эту террористическую организацию, американские спецслужбы сотрудничали с ней на всем протяжении сирийской войны. Но в последнее время, когда США поняли, что события на Ближнем Востоке развиваются не по их сценарию, это взаимодействие стало особенно тесным", — полагает политик.

По словам Клинцевича, в этой ситуации не стоит обвинять США в предательстве. "Предают друзей и союзников, к которым США Россию явно не относят", — сказал парламентарий, отметив, что США "грубо попрали все писаные и неписаные нормы международных отношений, покрыв себя несмываемым позором". "Только вдумайтесь в эту фразу: США, называющие себя оплотом демократии и гуманизма, сотрудничают с самой человеконенавистнической организацией в мире. Выходит, что с КНДР сотрудничать нельзя, а с ИГ* можно?", — выразил недоумение законодатель. "Это, несомненно, вопрос для обсуждения на Совете Безопасности ООН", — сказал Клинцевич.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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